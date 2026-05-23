Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Давид Шварга - статистика

Арка
Польша
7 октября 1990 (36)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Арка
34
9
16
9
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ракув
3 : 0
23.05.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 33 тур
Арка
2 : 3
18.05.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 31 тур
Арка
0 : 0
13.05.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 32 тур
Лех
1 : 1
08.05.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
4 : 1
27.04.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 29 тур
Арка
0 : 3
19.04.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 28 тур
Краковия
2 : 2
12.04.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 27 тур
Арка
3 : 1
07.04.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 26 тур
Корона
3 : 0
22.03.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 25 тур
Арка
0 : 0
15.03.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 24 тур
Висла Плоцк
0 : 3
09.03.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 19 тур
Радомяк
3 : 1
05.03.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 23 тур
Арка
2 : 2
27.02.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 22 тур
Арка
2 : 1
22.02.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 21 тур
Погонь
1 : 0
15.02.2026
Арка
Польша. Экстракласа, 20 тур
Арка
2 : 2
07.02.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 18 тур
Арка
1 : 0
06.12.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Арка
1 : 4
30.11.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Брук-Бет Термалица
2 : 0
21.11.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 15 тур
Арка
3 : 1
09.11.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
5 : 1
02.11.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 13 тур
Арка
2 : 1
25.10.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Ягеллония
4 : 0
18.10.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 11 тур
Арка
2 : 1
04.10.2025
Краковия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Заглембе
4 : 0
29.09.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 9 тур
Арка
0 : 0
20.09.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 8 тур
Видзев
2 : 0
14.09.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 7 тур
Арка
1 : 0
29.08.2025
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 6 тур
Лехия
1 : 0
24.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
4 : 1
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 4 тур
Арка
2 : 1
09.08.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 2 тур
Арка
1 : 1
25.07.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 1 тур
Мотор Люблин
1 : 0
20.07.2025
Арка
Главные новости
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
4
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
5
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+