Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Деннис Кутриб - статистика

Эббсфлит Юнайтед
Германия
1 декабря 1979 (46)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Эббсфлит Юнайтед
46
3
30
13
Англия. Национальная лига, 46 тур
Олдхэм
2 : 0
05.05.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 45 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 2
26.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 44 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 4
21.04.2025
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 43 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
18.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Эббсфлит Юнайтед
4 : 1
12.04.2025
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 41 тур
Хартлпул Юнайтед
3 : 2
05.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 40 тур
Эббсфлит Юнайтед
2 : 2
29.03.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 39 тур
Олдершот
3 : 3
22.03.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 38 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 0
15.03.2025
Файлд
Англия. Национальная лига, 37 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
08.03.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 36 тур
Истли
2 : 0
04.03.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 35 тур
Эббсфлит Юнайтед
2 : 3
01.03.2025
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 34 тур
Уилдстон
4 : 2
22.02.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 33 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 0
18.02.2025
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 32 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 2
15.02.2025
Йорк Сити
Англия. Национальная лига, 31 тур
Рочдейл
0 : 0
08.02.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 30 тур
Галифакс
2 : 0
01.02.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 29 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 1
25.01.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 28 тур
Уокинг
1 : 1
18.01.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 27 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 1
14.01.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 26 тур
Бостон Юнайтед
2 : 2
11.01.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 25 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 2
01.01.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 24 тур
Саутенд Юнайтед
4 : 0
26.12.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 23 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 4
21.12.2024
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Барнет
4 : 1
14.12.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Файлд
2 : 0
10.12.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 21 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 0
30.11.2024
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 1
27.11.2024
Истли
Англия. Национальная лига, 18 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 6
16.11.2024
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 17 тур
Тамуорт
1 : 1
09.11.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Эббсфлит Юнайтед
2 : 2
26.10.2024
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
3 : 1
22.10.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Йорк Сити
4 : 0
19.10.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Эббсфлит Юнайтед
2 : 2
05.10.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 12 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 2
28.09.2024
Олдхэм
Англия. Национальная лига, 11 тур
Мейденхед Юнайтед
2 : 1
24.09.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 10 тур
Саттон Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 9 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 0
14.09.2024
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 8 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 0
10.09.2024
Олдершот
Англия. Национальная лига, 7 тур
Алтричем
4 : 0
07.09.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 6 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 1
31.08.2024
Галифакс
Англия. Национальная лига, 5 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
26.08.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 4 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 3
24.08.2024
Уокинг
Англия. Национальная лига, 3 тур
Йовил
3 : 2
20.08.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 2 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 2
17.08.2024
Барнет
Англия. Национальная лига, 1 тур
Гейтсхед
4 : 1
10.08.2024
Эббсфлит Юнайтед
Главные новости
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
4
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
7
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+