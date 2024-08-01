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Радослав Батак
Статистика
Радослав Батак - статистика
Сербия
15 августа 1977 (49)
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Сербия. Суперлига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Сербия. Суперлига 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Войводина
2
0
2
0
Лига Европы, 2 раунд
Войводина
1 : 3
01.08.2024
Аякс
Лига Европы, 2 раунд
Аякс
1 : 0
25.07.2024
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