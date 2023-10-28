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Стивен Дефур
Статистика
Стивен Дефур - статистика
Бельгия
15 апреля 1988 (38)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Мехелен
12
3
7
2
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
0 : 2
28.10.2023
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Генк
4 : 0
22.10.2023
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
3 : 1
07.10.2023
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Мехелен
0 : 0
30.09.2023
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
1 : 2
23.09.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
2 : 0
17.09.2023
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
1 : 0
02.09.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Вестерло
2 : 3
26.08.2023
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Мехелен
4 : 0
19.08.2023
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
РВДМ Брюссель
1 : 0
12.08.2023
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
0 : 1
06.08.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
1 : 1
30.07.2023
Мехелен
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