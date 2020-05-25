Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Давид Шульчек - статистика

Варта
Польша
26 января 1990 (36)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Варта
34
9
15
10
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 29 тур
Варта
5 : 2
22.04.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 28 тур
Варта
1 : 0
12.04.2024
Корона
Польша. Экстракласа, 27 тур
Шленск
2 : 1
06.04.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 26 тур
Варта
1 : 1
02.04.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 25 тур
Лех
2 : 0
15.03.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 24 тур
Варта
0 : 1
11.03.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 23 тур
Краковия
0 : 1
01.03.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 22 тур
Варта
0 : 0
26.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 21 тур
Рух
0 : 0
17.02.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
2 : 1
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 19 тур
Гурник
3 : 0
15.12.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 18 тур
Погонь
3 : 3
08.12.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 17 тур
Варта
1 : 2
01.12.2023
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 2
25.11.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 15 тур
Варта
0 : 2
10.11.2023
Пуща
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
0 : 1
04.11.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 13 тур
Варта
1 : 1
28.10.2023
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Сталь
0 : 1
23.10.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 11 тур
Корона
1 : 1
06.10.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 10 тур
Варта
0 : 1
30.09.2023
Шленск
Польша. Экстракласа, 9 тур
Заглембе
1 : 0
24.09.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 8 тур
Варта
0 : 2
17.09.2023
Лех
Польша. Экстракласа, 7 тур
ЛКС
0 : 2
01.09.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 6 тур
Варта
0 : 0
26.08.2023
Краковия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
3 : 2
19.08.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 4 тур
Варта
2 : 2
14.08.2023
Рух
Польша. Экстракласа, 3 тур
Ракув
2 : 2
05.08.2023
Варта
Польша. Экстракласа, 2 тур
Варта
2 : 0
29.07.2023
Гурник
Польша. Экстракласа, 1 тур
Варта
0 : 1
21.07.2023
Погонь
Главные новости
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
2
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
7
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+