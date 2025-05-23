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Иштван Сабо - статистика

Кечкемет
Венгрия
17 января 1967 (59)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Кечкемет
33
4
16
13
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 28 тур
Кечкемет
0 : 0
21.04.2025
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 27 тур
Дьошдьер
2 : 1
11.04.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 26 тур
Кечкемет
1 : 1
05.04.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 25 тур
Кечкемет
1 : 3
28.03.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Ференцварош
4 : 0
16.03.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Кечкемет
2 : 2
07.03.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Кечкемет
2 : 2
02.03.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Академия Пушкаша
4 : 2
22.02.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кечкемет
5 : 0
15.02.2025
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Ньиредьхаза
0 : 0
08.02.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Кечкемет
1 : 0
02.02.2025
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
Уйпешт
1 : 1
15.12.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Кечкемет
0 : 0
07.12.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
1 : 2
30.11.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Дебрецен
2 : 2
24.11.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кечкемет
0 : 1
10.11.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Фехервар
6 : 1
03.11.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Пакш
1 : 0
27.10.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кечкемет
0 : 3
20.10.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
МТК
3 : 1
05.10.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кечкемет
0 : 2
28.09.2024
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
Залаэгерсег
2 : 1
21.09.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Кечкемет
1 : 3
01.09.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Дьошдьер
1 : 0
24.08.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Кечкемет
2 : 1
16.08.2024
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Кечкемет
1 : 1
09.08.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Ференцварош
1 : 0
03.08.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
Кечкемет
0 : 0
28.07.2024
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