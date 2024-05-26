Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осман Озкойлу - статистика

Пендикспор
Турция
26 августа 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Пендикспор
38
9
19
10
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 1
21.04.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Пендикспор
2 : 3
14.04.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Пендикспор
1 : 0
15.03.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Фенербахче
4 : 1
10.03.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
4 : 1
25.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Пендикспор
0 : 2
18.02.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Пендикспор
3 : 2
23.01.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 21 тур
Пендикспор
4 : 0
20.01.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
3 : 1
21.12.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
10.12.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.11.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
2 : 1
30.09.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 0
16.09.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
1 : 1
26.08.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
20.08.2023
Пендикспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Пендикспор
1 : 5
12.08.2023
Хатайспор
Главные новости
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
2
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
7
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+