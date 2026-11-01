Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Эльче
Мартин Анселми
Статистика
Мартин Анселми - статистика
Эльче
Аргентина
11 июля 1985 (41)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Клубный чемпионат мира 2025
Лига Европы 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Кубок вызова 2023
Команда
И
В
П
Н
Эльче
11
2
5
4
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
Главные новости
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
2
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
7
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+