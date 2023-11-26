Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вильям Батиста - статистика

Бразилия
13 мая 1993 (33)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Васко да Гама
24
10
8
6
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
26.11.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
2 : 2
23.11.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
1 : 0
07.11.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
0 : 2
02.11.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гойас
1 : 1
29.10.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 29 тур
Васко да Гама
1 : 2
27.10.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
1 : 0
22.10.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
1 : 0
19.10.2023
Форталеза
Бразилия. Серия А, 26 тур
Васко да Гама
0 : 0
08.10.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
4 : 1
01.10.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
0 : 1
26.09.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 24 тур
Васко да Гама
5 : 1
22.09.2023
Коритиба
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
4 : 2
16.09.2023
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
1 : 1
04.09.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
1 : 0
28.08.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 0
20.08.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Брагантино
1 : 1
15.08.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
1 : 0
06.08.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
3 : 1
30.07.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 16 тур
Васко да Гама
0 : 2
24.07.2023
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Васко да Гама
0 : 1
08.07.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 0
02.07.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
1 : 0
27.06.2023
Куяба
Главные новости
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
1
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
7
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
7
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
3
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+