Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Тункин - статистика

Казахстан
19 января 1968 (58)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Спартак К
18
10
3
5
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Спартак К
0 : 1
09.06.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
0 : 2
02.06.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Калуга
2 : 1
29.05.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Спартак К
0 : 0
25.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
19.05.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Спартак К
1 : 1
15.05.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Волга
0 : 1
11.05.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
5 : 2
04.05.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Спартак К
0 : 0
28.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 0
24.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
13.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
03.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Спартак К
0 : 2
30.03.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Авангард
0 : 2
18.03.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Спартак К
1 : 0
09.03.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
Главные новости
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
1
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
6
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
7
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
3
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+