Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мануэль «Тулипа» да Силва - статистика

Визела
Португалия
16 октября 1972 (54)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Визела
34
5
18
11
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
15.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 28 тур
Фамаликан
3 : 2
06.04.2024
Визела
Португалия. Примейра, 27 тур
Визела
0 : 4
31.03.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
4 : 1
16.03.2024
Визела
Португалия. Примейра, 25 тур
Визела
2 : 1
09.03.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
Португалия. Примейра, 23 тур
Визела
3 : 3
25.02.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 22 тур
Бенфика
6 : 1
18.02.2024
Визела
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
0 : 1
13.02.2024
Визела
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
0 : 1
04.02.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
5 : 0
28.01.2024
Визела
Португалия. Примейра, 18 тур
Визела
2 : 5
18.01.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
1 : 4
14.01.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 16 тур
Эштрела
1 : 1
06.01.2024
Визела
Португалия. Примейра, 15 тур
Визела
0 : 0
23.12.2023
Морейренcе
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
16.12.2023
Визела
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
1 : 3
08.12.2023
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
Португалия. Примейра, 11 тур
Визела
0 : 0
11.11.2023
Фамаликан
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 1
05.11.2023
Визела
Португалия. Примейра, 9 тур
Визела
0 : 2
29.10.2023
Порту
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
0 : 0
07.10.2023
Визела
Португалия. Примейра, 7 тур
Визела
2 : 3
30.09.2023
Портимоненси
Португалия. Примейра, 6 тур
Эшторил
2 : 2
23.09.2023
Визела
Португалия. Примейра, 5 тур
Визела
1 : 2
16.09.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 4 тур
Визела
1 : 0
01.09.2023
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
27.08.2023
Визела
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
2 : 2
20.08.2023
Арука
Португалия. Примейра, 1 тур
Спортинг
3 : 2
12.08.2023
Визела
Главные новости
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
6
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
7
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
3
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+