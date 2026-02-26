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Эйрик Хорнеланд
Статистика
Эйрик Хорнеланд - статистика
Норвегия
14 марта 1975 (51)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига конференций 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Команда
И
В
П
Н
Бранн
14
5
6
3
Лига Европы, 1/16 финала
Болонья
1 : 0
26.02.2026
Бранн
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн
0 : 1
19.02.2026
Болонья
Лига Европы, 8 тур
Штурм
1 : 0
29.01.2026
Бранн
Лига Европы, 7 тур
Бранн
3 : 3
22.01.2026
Мидтьюлланд
Лига Европы, 6 тур
Бранн
0 : 4
11.12.2025
Фенербахче
Лига Европы, 5 тур
ПАОК
1 : 1
27.11.2025
Бранн
Лига Европы, 4 тур
Болонья
0 : 0
06.11.2025
Бранн
Лига Европы, 3 тур
Бранн
3 : 0
23.10.2025
Рейнджерс
Лига Европы, 2 тур
Бранн
1 : 0
02.10.2025
Утрехт
Лига Европы, 1 тур
Лилль
2 : 1
25.09.2025
Бранн
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
0 : 4
27.08.2025
Бранн
Лига Европы, 4 раунд
Бранн
2 : 1
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
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