Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Кубок арабских наций 2025 Кубок Персидского Залива 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023