Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ким Бергстранд - статистика

Юргорден
Швеция
18 апреля 1968 (58)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Броммапойкарна
0 : 2
16.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
Хаммарбю
0 : 1
11.10.2026
Юргорден
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Юргорден
27
16
7
4
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Броммапойкарна
0 : 2
16.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
Хаммарбю
0 : 1
11.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Юргорден
1 : 2
20.09.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Юргорден
2 : 0
14.09.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Кальмар
0 : 1
07.09.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
Мьеллбю
0 : 2
03.09.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Юргорден
4 : 0
31.08.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Мальме
0 : 3
24.08.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
Юргорден
1 : 3
16.08.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
Вестерос
1 : 0
10.08.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
Юргорден
6 : 0
03.08.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
Дегерфорс
0 : 1
25.07.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
Эргрюте
0 : 0
20.07.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
Юргорден
3 : 0
13.07.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
Хэкен
2 : 4
06.07.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
Юргорден
1 : 2
22.05.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
Юргорден
2 : 3
18.05.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
АИК
2 : 4
10.05.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Юргорден
6 : 0
04.05.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
1 : 1
26.04.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Эльфсборг
2 : 1
22.04.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Юргорден
0 : 1
17.04.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Юргорден
3 : 2
12.04.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
ГАИС
0 : 1
06.04.2026
Юргорден
Главные новости
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
6
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
6
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
2
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
3
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+