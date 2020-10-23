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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Полесье
Руслан Ротань
Статистика
Руслан Ротань - статистика
Полесье
Украина
29 октября 1981 (45)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
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Украина. Кубок 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Отбор ЧЕ-2024 2023
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
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П
Н
Полесье
2
0
1
1
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
2 : 1
29.07.2026
Полесье
Лига конференций, 2 раунд
Полесье
3 : 3
23.07.2026
Копенгаген
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