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Дэвид Мартиндейл - статистика

Ливингстон
Шотландия
13 июля 1974 (52)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Данфермлайн
0 : 0
17.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 10 тур
Ливингстон
0 : 0
10.10.2026
Партик Тисл
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ливингстон
13
6
4
3
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Данфермлайн
0 : 0
17.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 10 тур
Ливингстон
0 : 0
10.10.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 9 тур
Ливингстон
1 : 2
03.10.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
25.09.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 7 тур
Ливингстон
2 : 2
19.09.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 6 тур
Гринок Мортон
1 : 4
11.09.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 5 тур
Ливингстон
0 : 1
04.09.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 4 тур
Арброт
1 : 0
29.08.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 3 тур
Ливингстон
2 : 0
22.08.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 2 тур
Партик Тисл
2 : 0
07.08.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 1 тур
Ливингстон
2 : 0
01.08.2026
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