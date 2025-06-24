Статистика по турнирам

Клубный чемпионат мира 2025 Межконтинентальный кубок 2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Межконтинентальный кубок 2024 Словения. Первая Лига 2024/2025 Клубный чемпионат мира 2023 Клубный чемпионат мира 2022