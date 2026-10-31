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Милтон Кинс Донс
Дин Левингтон
Статистика
Дин Левингтон - статистика
Милтон Кинс Донс
Англия
18 мая 1984 (42)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
17.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 10 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 5
10.10.2026
Рединг
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И
В
П
Н
Милтон Кинс Донс
1
0
1
0
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Норвич Сити
4 : 1
08.08.2026
Милтон Кинс Донс
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