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Фернандо Диниз
Статистика
Фернандо Диниз - статистика
Бразилия
27 марта 1974 (52)
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Бразилия. Серия А 2025
Клубный чемпионат мира 2025
Копа Судамерикана 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Суперкубок Южной Америки 2024
Бразилия. Серия А 2023
Клубный чемпионат мира 2023
Кубок Либертадорес 2023
Команда
И
В
П
Н
Васко да Гама
9
3
3
3
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.02.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
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