Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Копа Судамерикана 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Суперкубок Южной Америки 2024 Бразилия. Серия А 2023 Клубный чемпионат мира 2023 Кубок Либертадорес 2023