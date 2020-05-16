Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оле Вернер - статистика

Германия
4 мая 1988 (38)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
РБ Лейпциг
34
20
9
5
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4 : 1
16.05.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
09.05.2026
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
4 : 1
02.05.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
24.04.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 3
18.04.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
11.04.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 2
04.04.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
20.03.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 0
15.03.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
07.03.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 2
01.03.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
21.02.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
15.02.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
1 : 2
08.02.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
31.01.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 16 тур
Санкт-Паули
1 : 1
27.01.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хайденхайм
0 : 3
24.01.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
1 : 5
17.01.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
14.01.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1 : 3
20.12.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
12.12.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
6 : 0
06.12.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
28.11.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
23.11.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3 : 1
08.11.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
01.11.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
0 : 6
25.10.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
18.10.2025
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия Д
1 : 1
04.10.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
0 : 1
27.09.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
20.09.2025
Кельн
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
30.08.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6 : 0
22.08.2025
РБ Лейпциг
Главные новости
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
1
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+