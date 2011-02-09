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    Отто Рехагель - статистика

    Тренер
    Имя Отто
    Фамилия Рехагель
    Гражданство Германия
    Дата рождения 9 августа 1938
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Греция 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2011 Греция 1 : 0 Канада
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