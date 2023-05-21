Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Лопатин - статистика

Россия
7 мая 1979 (47)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Зоркий
29
11
9
9
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Зоркий
1 : 3
21.05.2023
Спартак К
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Торпедо Вл
3 : 1
15.05.2023
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Зоркий
2 : 2
10.05.2023
Чертаново
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Зоркий
3 : 1
06.05.2023
Динамо Вг
Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур
Зоркий
4 : 0
29.04.2023
Муром
Россия. Вторая лига. Группа 2, 4 тур
Спартак К
1 : 1
22.04.2023
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 3 тур
Зоркий
1 : 1
15.04.2023
Торпедо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
Чертаново
1 : 1
08.04.2023
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
Текстильщик
3 : 0
02.04.2023
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур
Зенит-2
1 : 1
13.11.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 21 тур
Динамо СПб
1 : 1
09.11.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Родина-М
0 : 1
05.11.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 19 тур
Енисей-М
2 : 3
30.10.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 18 тур
Зоркий
4 : 2
24.10.2022
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 17 тур
Зоркий
1 : 2
19.10.2022
Ленинградец
Россия. Вторая лига. Группа 2, 15 тур
Зоркий
0 : 0
08.10.2022
Балтика-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 14 тур
Звезда
1 : 1
02.10.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 13 тур
Зоркий
4 : 0
26.09.2022
Электрон
Россия. Вторая лига. Группа 2, 12 тур
Луки-Энергия
2 : 1
22.09.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 11 тур
Зоркий
3 : 1
18.09.2022
Динамо СПб
Россия. Вторая лига. Группа 2, 20 тур
Зоркий
4 : 0
10.09.2022
Родина-М
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Зоркий
0 : 1
04.09.2022
Енисей-М
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Ядро
2 : 1
27.08.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Ленинградец
1 : 2
21.08.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур
Балтика-2
1 : 1
10.08.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 4 тур
Зоркий
1 : 3
06.08.2022
Звезда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 3 тур
Электрон
0 : 1
30.07.2022
Зоркий
Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
Зоркий
0 : 1
27.07.2022
Зенит-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
Зоркий
2 : 0
24.07.2022
Луки-Энергия
Главные новости
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+