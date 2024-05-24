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Драган Йович - статистика

Тузла Сити
Босния и Герцеговина
19 июля 1963 (63)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Тузла Сити
33
7
20
6
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Тузла Сити
1 : 4
24.05.2024
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Зриньски
4 : 0
20.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Тузла Сити
2 : 5
13.05.2024
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Железничар
2 : 0
03.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Тузла Сити
1 : 2
29.04.2024
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 28 тур
Звезда 09
2 : 0
24.04.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 27 тур
ГОШК Габела
1 : 0
19.04.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 26 тур
Тузла Сити
3 : 1
12.04.2024
Широки Бриег
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 25 тур
Посушье
1 : 1
06.04.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 24 тур
Тузла Сити
1 : 5
29.03.2024
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 23 тур
Слога Меридиан
3 : 1
16.03.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 22 тур
Вележ
1 : 1
11.03.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 21 тур
Тузла Сити
2 : 0
02.03.2024
Звезда 09
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 20 тур
Тузла Сити
0 : 1
25.02.2024
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 19 тур
Борац
2 : 1
18.02.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 18 тур
Тузла Сити
3 : 0
16.12.2023
Слога Меридиан
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 17 тур
Игман Конжич
2 : 0
10.12.2023
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Тузла Сити
2 : 0
06.12.2023
Широки Бриег
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 16 тур
Тузла Сити
2 : 0
02.12.2023
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Сараево
6 : 0
24.11.2023
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Зриньски
2 : 1
05.11.2023
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Тузла Сити
2 : 2
30.10.2023
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Тузла Сити
1 : 1
23.10.2023
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 10 тур
Звезда 09
1 : 1
07.10.2023
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 9 тур
Посушье
1 : 1
30.09.2023
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 2 тур
Тузла Сити
1 : 3
27.09.2023
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 8 тур
Тузла Сити
1 : 2
23.09.2023
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 7 тур
Слога Меридиан
2 : 1
15.09.2023
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 6 тур
Тузла Сити
3 : 1
03.09.2023
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 5 тур
Железничар
3 : 1
26.08.2023
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 4 тур
Тузла Сити
1 : 2
21.08.2023
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 3 тур
Широки Бриег
1 : 0
13.08.2023
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 1 тур
ГОШК Габела
1 : 4
30.07.2023
Тузла Сити
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