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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Касымпаша
Эмре Белезоглу
Статистика
Эмре Белезоглу - статистика
Касымпаша
Турция
7 сентября 1980 (46)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
В
П
Н
Касымпаша
10
4
1
5
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 2 тур
Чорум
0 : 1
22.08.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
1 : 1
15.08.2026
Трабзонспор
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