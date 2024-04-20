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Габриэле Чоффи
Статистика
Габриэле Чоффи - статистика
Италия
30 сентября 1975 (51)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
В
П
Н
Удинезе
13
2
6
5
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1 : 0
20.04.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 2
08.04.2024
Интер
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
01.04.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
0 : 2
16.03.2024
Торино
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
1 : 2
11.03.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 1
02.03.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 0
24.02.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 1
18.02.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
0 : 1
12.02.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
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