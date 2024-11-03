Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Рудой - статистика

Россия
27 августа 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Композит
14
6
3
5
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
03.11.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Композит
0 : 4
26.10.2024
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Коломна
1 : 7
20.10.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Арсенал-2
1 : 0
06.10.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Композит
5 : 1
29.09.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Спартак Т
1 : 1
22.09.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Композит
2 : 0
09.09.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Динамо Вл
2 : 3
01.09.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Композит
2 : 0
25.08.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Квант
1 : 1
18.08.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Композит
5 : 2
11.08.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Орел
2 : 2
04.08.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Композит
1 : 2
29.07.2024
Салют
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
1
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+