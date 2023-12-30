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Марсель Кейзер - статистика

Нидерланды
15 января 1969 (57)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Аль-Шабаб
19
5
8
6
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
30.12.2023
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.12.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Фат
1 : 1
15.12.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
07.12.2023
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
02.12.2023
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
0 : 0
25.11.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Раед
2 : 1
09.11.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
03.11.2023
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Абха
2 : 1
28.10.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
21.10.2023
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Рияд
2 : 2
05.10.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
29.09.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Шабаб
4 : 1
21.09.2023
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Фейха
0 : 1
15.09.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Шабаб
1 : 3
02.09.2023
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Наср
4 : 0
29.08.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
25.08.2023
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Вахда
3 : 1
18.08.2023
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
14.08.2023
Аль-Охдуд
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