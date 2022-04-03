Арне Сандсте
Тренер
|Имя
|Арне
|Фамилия
|Сандсте
|Команда
|Йерв
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|21 октября 1966
|Имя
|Арне
|Фамилия
|Сандсте
|Команда
|Йерв
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|21 октября 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Йерв
|30
|5
|20
|5
|Дата
|Матч
|03.04.2022
|Йерв
|1 : 0
|Стремсгодсет
|09.04.2022
|Лиллестрем
|4 : 0
|Йерв
|18.04.2022
|Йерв
|1 : 0
|Кристиансунн
|24.04.2022
|Волеренга
|1 : 0
|Йерв
|08.05.2022
|Йерв
|1 : 1
|Тромсе
|16.05.2022
|Викинг
|3 : 0
|Йерв
|22.05.2022
|Йерв
|0 : 1
|Одд
|25.05.2022
|Олесунн
|2 : 1
|Йерв
|29.05.2022
|Йерв
|0 : 5
|Сарпсборг 08
|19.06.2022
|Йерв
|1 : 2
|ХамКам
|06.07.2022
|Мольде
|1 : 1
|Йерв
|02.07.2022
|Йерв
|1 : 0
|Хаугесунд
|10.07.2022
|Русенборг
|3 : 2
|Йерв
|16.07.2022
|Йерв
|1 : 2
|Сандефьорд
|23.07.2022
|Буде-Глимт
|5 : 0
|Йерв
|30.07.2022
|Йерв
|2 : 5
|Волеренга
|07.08.2022
|Хаугесунд
|3 : 1
|Йерв
|14.08.2022
|Йерв
|1 : 0
|Лиллестрем
|21.08.2022
|Стремсгодсет
|6 : 0
|Йерв
|27.08.2022
|Йерв
|0 : 2
|Буде-Глимт
|04.09.2022
|Одд
|2 : 1
|Йерв
|11.09.2022
|Йерв
|2 : 4
|Мольде
|18.09.2022
|Сарпсборг 08
|4 : 3
|Йерв
|02.10.2022
|ХамКам
|2 : 1
|Йерв
|19.10.2022
|Йерв
|0 : 1
|Олесунн
|16.10.2022
|Сандефьорд
|1 : 2
|Йерв
|23.10.2022
|Йерв
|2 : 2
|Викинг
|30.10.2022
|Тромсе
|2 : 2
|Йерв
|06.11.2022
|Йерв
|2 : 4
|Русенборг
|13.11.2022
|Кристиансунн
|1 : 1
|Йерв