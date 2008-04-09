Геннадий Степушкин - статистика
Тренер
|Имя
|Геннадий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Степушкин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 июня 1964
|Имя
|Геннадий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Степушкин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 июня 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СКА
|10
|5
|3
|2
|Дата
|Матч
|09.04.2008
|Звезда
|0 : 0
|СКА
|29.07.2008
|СКА
|4 : 1
|Звезда
|09.08.2008
|Черноморец
|2 : 0
|СКА
|19.08.2008
|СКА
|2 : 0
|Волга
|26.08.2008
|Машук-КМВ
|1 : 4
|СКА
|29.08.2008
|Алания
|2 : 1
|СКА
|08.09.2008
|СКА
|0 : 0
|Анжи
|15.09.2008
|СКА
|3 : 0
|Салют
|01.10.2008
|Витязь
|2 : 1
|СКА
|08.10.2008
|СКА
|1 : 0
|Урал