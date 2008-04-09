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    Геннадий Степушкин - статистика

    Тренер
    Имя Геннадий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Степушкин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 июня 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА 10 5 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.04.2008 Звезда 0 : 0 СКА
    29.07.2008 СКА 4 : 1 Звезда
    09.08.2008 Черноморец 2 : 0 СКА
    19.08.2008 СКА 2 : 0 Волга
    26.08.2008 Машук-КМВ 1 : 4 СКА
    29.08.2008 Алания 2 : 1 СКА
    08.09.2008 СКА 0 : 0 Анжи
    15.09.2008 СКА 3 : 0 Салют
    01.10.2008 Витязь 2 : 1 СКА
    08.10.2008 СКА 1 : 0 Урал
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