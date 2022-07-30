Ренат Избулатов
Тренер
|Имя
|Ренат
|Фамилия
|Избулатов
|Команда
|Легион
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 января 1976
|Имя
|Ренат
|Фамилия
|Избулатов
|Команда
|Легион
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 января 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Спартак-Нальчик
|0 : 0
|Легион
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Легион
|26
|3
|11
|12
|Дата
|Матч
|11.10.2022
|Легион
|0 : 4
|Черноморец
|30.07.2022
|Динамо
|0 : 0
|Легион
|07.08.2022
|Легион
|0 : 1
|СКА
|14.08.2022
|Чайка
|6 : 1
|Легион
|21.08.2022
|Легион
|3 : 1
|Ессентуки
|27.08.2022
|Форте
|1 : 0
|Легион
|03.09.2022
|Легион
|0 : 2
|Спартак-Нальчик
|10.09.2022
|Ротор
|5 : 1
|Легион
|18.09.2022
|Легион
|1 : 1
|Биолог-Новокубанск
|25.09.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 0
|Легион
|01.10.2022
|Легион
|1 : 1
|Алания-2
|08.10.2022
|Дружба
|1 : 0
|Легион
|15.10.2022
|Машук-КМВ
|1 : 5
|Легион
|22.10.2022
|Легион
|2 : 2
|Динамо
|29.10.2022
|СКА
|1 : 0
|Легион
|03.11.2022
|Легион
|0 : 2
|Чайка
|09.11.2022
|Ессентуки
|0 : 7
|Легион
|13.11.2022
|Легион
|0 : 1
|Форте
|11.03.2023
|Спартак-Нальчик
|0 : 0
|Легион
|18.03.2023
|Легион
|0 : 0
|Ротор
|25.03.2023
|Биолог-Новокубанск
|0 : 0
|Легион
|01.04.2023
|Легион
|0 : 0
|Кубань Холдинг
|08.04.2023
|Алания-2
|0 : 0
|Легион
|15.04.2023
|Легион
|0 : 0
|Дружба
|22.04.2023
|Легион
|0 : 0
|Машук-КМВ
|29.04.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Легион