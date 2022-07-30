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    Ренат Избулатов

    Тренер
    Имя Ренат
    Фамилия Избулатов
    Команда Легион
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 января 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    11.03.2023 Спартак-Нальчик 0 : 0 Легион Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
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