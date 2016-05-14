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Роллан Курбис
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Роллан Курбис - статистика
Франция
12 августа 1953 - 12 января 2026 (72)
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок 2014/2015
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2012
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Кубок Французской Лиги 2008/2009
Франция. Кубок 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Монпелье
19
6
9
4
Ренн
17
6
8
3
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
1 : 2
14.05.2016
Бастия
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
2 : 0
07.05.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
4 : 0
29.04.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1 : 1
24.04.2016
Монако
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
0 : 3
17.04.2016
Генгам
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 0
10.04.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
3 : 1
02.04.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 5
18.03.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
2 : 2
13.03.2016
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
4 : 1
06.03.2016
Нант
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 2
27.02.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 27 тур
Кан
1 : 0
21.02.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1 : 0
12.02.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 1
07.02.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
0 : 1
04.02.2016
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
4 : 0
31.01.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 0
22.01.2016
Газелек
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
18.12.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2 : 1
12.12.2015
Генгам
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 2
06.12.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0 : 2
02.12.2015
Газелек
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2 : 4
27.11.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 1
21.11.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
2 : 1
07.11.2015
Нант
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
1 : 1
31.10.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
2 : 0
24.10.2015
Бастия
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0 : 0
18.10.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2 : 0
02.10.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
2 : 1
27.09.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
2 : 3
24.09.2015
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Кан
2 : 1
19.09.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 2
12.09.2015
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
0 : 0
29.08.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 1
21.08.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1 : 0
15.08.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
0 : 2
08.08.2015
Анжер
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