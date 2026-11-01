Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ким Хак-Бум - статистика

Чеджу
Южная Корея
1 марта 1960 (66)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Чонбук Хендай Моторс
3 : 2
18.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Сеул
2 : 1
10.10.2026
Чеджу
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Чеджу
34
12
11
11
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Чонбук Хендай Моторс
3 : 2
18.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Сеул
2 : 1
10.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Канвон
0 : 1
20.09.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Пучхон
2 : 2
12.09.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Кванджу
0 : 1
09.09.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Чеджу
0 : 0
05.09.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
Чеджу
3 : 1
30.08.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
Чеджу
1 : 2
25.08.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
Чеджу
0 : 0
22.08.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
Чеджу
2 : 0
15.08.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
Чонбук Хендай Моторс
1 : 3
08.08.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
Чеджу
3 : 3
02.08.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
Кванджу
1 : 2
26.07.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
Чеджу
1 : 1
21.07.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
Чеджу
2 : 1
18.07.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
Чеджу
0 : 0
12.07.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
Кимчхон Сангму
1 : 1
05.07.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Чеджу
1 : 2
17.05.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
13.05.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
Чеджу
2 : 1
09.05.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
Пучхон
0 : 1
05.05.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Чеджу
0 : 2
02.05.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 0
25.04.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
Тэджон
0 : 1
22.04.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
Чеджу
1 : 1
18.04.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Пхохан Стилерс
0 : 2
11.04.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Чеджу
1 : 0
04.04.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
Канвон
1 : 1
22.03.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
Чеджу
0 : 2
18.03.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
Чеджу
1 : 2
15.03.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
Аньянг
2 : 1
08.03.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
Чеджу
0 : 0
01.03.2026
Кванджу
Главные новости
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+