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    Сергей Герасимец

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Герасимец
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 октября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ядро 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2021 Ядро 0 : 2 Звезда
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