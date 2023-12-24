Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адриан Муту - статистика

Румыния
8 января 1979 (47)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Нефтчи
18
8
6
4
Азербайджан. Премьер-лига, 18 тур
Нефтчи
2 : 0
24.12.2023
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 17 тур
Карабах
2 : 0
18.12.2023
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 16 тур
Нефтчи
2 : 1
10.12.2023
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
1 : 0
03.12.2023
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Нефтчи
1 : 1
26.11.2023
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
1 : 2
11.11.2023
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Габала
0 : 1
05.11.2023
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
0 : 1
29.10.2023
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Сабаил
2 : 4
20.10.2023
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
0 : 2
08.10.2023
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Туран Товуз
0 : 1
30.09.2023
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 15 тур
Зиря
1 : 1
23.09.2023
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Араз-Нахичевань
1 : 0
16.09.2023
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 5 тур
Сумгаит
0 : 1
02.09.2023
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 4 тур
Нефтчи
2 : 0
27.08.2023
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сабах
1 : 1
20.08.2023
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Нефтчи
1 : 1
14.08.2023
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Кяпаз
1 : 0
06.08.2023
Нефтчи
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
2
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+