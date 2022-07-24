Паата Беришвили
Тренер
|Имя
|Паата
|Отчество
|Ирадионович
|Фамилия
|Беришвили
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 сентября 1973
|Имя
|Паата
|Отчество
|Ирадионович
|Фамилия
|Беришвили
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 сентября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|15
|2
|6
|7
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Дружба
|0 : 0
|Динамо
|30.07.2022
|Динамо
|0 : 0
|Легион
|07.08.2022
|Черноморец
|1 : 0
|Динамо
|14.08.2022
|Машук-КМВ
|1 : 3
|Динамо
|21.08.2022
|Динамо
|0 : 0
|СКА
|27.08.2022
|Чайка
|2 : 0
|Динамо
|03.09.2022
|Динамо
|0 : 0
|Ессентуки
|10.09.2022
|Форте
|2 : 2
|Динамо
|19.09.2022
|Динамо
|3 : 4
|Спартак-Нальчик
|25.09.2022
|Ротор
|3 : 1
|Динамо
|01.10.2022
|Динамо
|0 : 1
|Биолог-Новокубанск
|09.10.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 2
|Динамо
|15.10.2022
|Динамо
|2 : 2
|Алания-2
|22.10.2022
|Легион
|2 : 2
|Динамо
|29.10.2022
|Динамо
|1 : 5
|Черноморец