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    Паата Беришвили

    Тренер
    Имя Паата
    Отчество Ирадионович
    Фамилия Беришвили
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 сентября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 15 2 6 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Дружба 0 : 0 Динамо
    30.07.2022 Динамо 0 : 0 Легион
    07.08.2022 Черноморец 1 : 0 Динамо
    14.08.2022 Машук-КМВ 1 : 3 Динамо
    21.08.2022 Динамо 0 : 0 СКА
    27.08.2022 Чайка 2 : 0 Динамо
    03.09.2022 Динамо 0 : 0 Ессентуки
    10.09.2022 Форте 2 : 2 Динамо
    19.09.2022 Динамо 3 : 4 Спартак-Нальчик
    25.09.2022 Ротор 3 : 1 Динамо
    01.10.2022 Динамо 0 : 1 Биолог-Новокубанск
    09.10.2022 Кубань Холдинг 1 : 2 Динамо
    15.10.2022 Динамо 2 : 2 Алания-2
    22.10.2022 Легион 2 : 2 Динамо
    29.10.2022 Динамо 1 : 5 Черноморец
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