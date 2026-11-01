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Реал Сосьедад
Пеллегрино Матараццо
Статистика
Пеллегрино Матараццо - статистика
Реал Сосьедад
США
28 ноября 1977 (48)
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Лига Европы, 2 тур
Юнион СЖ
1 : 1
15.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
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Команда
И
В
П
Н
Реал Сосьедад
11
6
4
1
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
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