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Эдуардо Вильегас
Статистика
Эдуардо Вильегас - статистика
Боливия
29 марта 1964 (62)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Боливия. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
Боливия. Примера 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Кубок Америки 2019
Команда
И
В
П
Н
Сан-Хосе Оруро
9
4
3
2
Боливия. Примера, 8 тур
Боливар
1 : 3
09.06.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 7 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 0
01.06.2025
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 9 тур
Сан-Хосе Оруро
0 : 0
26.05.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 6 тур
Блуминг
5 : 1
05.05.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 1
26.04.2025
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 4 тур
Олвейс Реди
2 : 0
20.04.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 3 тур
Сан-Хосе Оруро
0 : 4
13.04.2025
Стронгест
Боливия. Примера, 2 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
06.04.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 1 тур
Сан-Хосе Оруро
3 : 1
30.03.2025
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