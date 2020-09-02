Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 1 2020/2021 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010 Россия. Первый дивизион 2008 Чемпионат России 2000