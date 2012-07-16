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    Владимир Дергач - статистика

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Леонидович
    Фамилия Дергач
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 января 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2012 Зенит 2 : 3 Калуга
    21.07.2012 Рязань 1 : 0 Зенит
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