Статистика по турнирам

Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Чемпионат мира 2006