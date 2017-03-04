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    Руй Алмейда

    Тренер
    Имя Руй
    Фамилия Алмейда
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 29 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бастия 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.03.2017 Бастия 0 : 0 Сент-Этьен
    17.03.2017 Метц 1 : 0 Бастия
    08.04.2017 Дижон 1 : 2 Бастия
    22.04.2017 Бордо 2 : 0 Бастия
    29.04.2017 Бастия 1 : 0 Ренн
    06.05.2017 ПСЖ 5 : 0 Бастия
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