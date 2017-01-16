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    Марсело Ромеро

    Тренер
    Имя Марсело
    Фамилия Ромеро
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 4 июля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Малага 8 1 5 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.01.2017 Малага 0 : 2 Реал Сосьедад
    21.01.2017 Реал 2 : 1 Малага
    27.01.2017 Осасуна 1 : 1 Малага
    12.02.2017 Вильярреал 1 : 1 Малага
    20.02.2017 Малага 2 : 1 Лас-Пальмас
    25.02.2017 Эйбар 3 : 0 Малага
    28.02.2017 Малага 1 : 2 Бетис
    11.03.2017 Малага 1 : 2 Алавес
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