Марсело Ромеро
Тренер
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Ромеро
|Гражданство
|Уругвай
|Дата рождения
|4 июля 1976
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Ромеро
|Гражданство
|Уругвай
|Дата рождения
|4 июля 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Малага
|8
|1
|5
|2
|Дата
|Матч
|16.01.2017
|Малага
|0 : 2
|Реал Сосьедад
|21.01.2017
|Реал
|2 : 1
|Малага
|27.01.2017
|Осасуна
|1 : 1
|Малага
|12.02.2017
|Вильярреал
|1 : 1
|Малага
|20.02.2017
|Малага
|2 : 1
|Лас-Пальмас
|25.02.2017
|Эйбар
|3 : 0
|Малага
|28.02.2017
|Малага
|1 : 2
|Бетис
|11.03.2017
|Малага
|1 : 2
|Алавес