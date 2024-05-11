Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабиано Соареш Пессоа - статистика

Бразилия
10 июня 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Эшторил
33
9
18
6
Португалия. Примейра, 33 тур
Эшторил
0 : 1
11.05.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
3 : 2
05.05.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
1 : 0
28.04.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 29 тур
Эшторил
0 : 1
13.04.2024
Брага
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
0 : 0
08.04.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 27 тур
Эшторил
1 : 0
30.03.2024
Порту
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
15.03.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
3 : 1
10.03.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 24 тур
Эшторил
1 : 3
02.03.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 23 тур
Визела
3 : 3
25.02.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 22 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 1
10.02.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 20 тур
Эшторил
1 : 0
04.02.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 19 тур
Риу Аве
1 : 1
31.01.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
20.01.2024
Арука
Португалия. Примейра, 17 тур
Эшторил
1 : 3
13.01.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 16 тур
Спортинг
5 : 1
05.01.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 15 тур
Эшторил
4 : 0
30.12.2023
Фаренсе
Португалия. Примейра, 14 тур
Фамаликан
1 : 1
17.12.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
5 : 0
10.12.2023
Шавиш
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
3 : 1
03.12.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
4 : 0
10.11.2023
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
0 : 1
03.11.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
1 : 0
28.10.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 8 тур
Эшторил
0 : 1
07.10.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
01.10.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 6 тур
Эшторил
2 : 2
23.09.2023
Визела
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
5 : 3
17.09.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
1 : 2
03.09.2023
Боавишта
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 1
25.08.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 2 тур
Эшторил
2 : 0
20.08.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
4 : 3
13.08.2023
Эшторил
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+