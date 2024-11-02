Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рикарду Соареш
Статистика
Рикарду Соареш - статистика
Португалия
11 ноября 1974 (51)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
В
П
Н
Бейджин Гуоань
30
16
5
9
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 1
02.11.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 3
27.10.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
6 : 0
19.10.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 27 тур
Бейджин Гуоань
8 : 1
28.09.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 26 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 3
20.09.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 25 тур
Чэнду Жунчэн
2 : 2
14.09.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 23 тур
Бейджин Гуоань
0 : 0
16.08.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 22 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
11.08.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 21 тур
Бейджин Гуоань
2 : 1
04.08.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 20 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 0
26.07.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 24 тур
Бейджин Гуоань
2 : 0
21.07.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 19 тур
Шанхай Порт
5 : 1
12.07.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 18 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
07.07.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 17 тур
Бейджин Гуоань
2 : 0
30.06.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
26.06.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
2 : 1
15.06.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
5 : 2
26.05.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Циндао Хайню
1 : 1
21.05.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 12 тур
Чанчунь Ятай
2 : 2
17.05.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 11 тур
Бейджин Гуоань
3 : 1
11.05.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 10 тур
Бейджин Гуоань
2 : 1
05.05.2024
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 4 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
05.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 3 тур
Ухань Три Таунс
0 : 1
30.03.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 2 тур
Шаньдун Тайшань
0 : 0
09.03.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 1 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 2
02.03.2024
Бейджин Гуоань
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+