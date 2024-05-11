Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жорди Аули - статистика

Эйпен
Испания
29 июня 1969 (57)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Эйпен
36
8
24
4
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
1 : 1
07.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
4 : 0
16.03.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Эйпен
1 : 0
10.03.2024
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Андерлехт
1 : 0
03.03.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Эйпен
0 : 2
25.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Эйпен
0 : 2
18.02.2024
Гент
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
4 : 0
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Шарлеруа
1 : 0
31.01.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
26.12.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
23.12.2023
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
2 : 0
15.12.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Эйпен
1 : 3
10.12.2023
Генк
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Эйпен
1 : 1
02.12.2023
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Серкль Брюгге
2 : 0
25.11.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Эйпен
1 : 3
11.11.2023
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 1
03.11.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Эйпен
2 : 0
28.10.2023
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
4 : 1
20.10.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
4 : 1
08.10.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Эйпен
1 : 3
30.09.2023
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
2 : 1
24.09.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Эйпен
1 : 3
17.09.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
1 : 0
02.09.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Эйпен
3 : 1
26.08.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Кортрейк
1 : 2
20.08.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Эйпен
0 : 5
13.08.2023
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Генк
0 : 1
05.08.2023
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
2 : 2
29.07.2023
Вестерло
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+