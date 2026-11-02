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Мексика. Лига МХ
Команды
Некакса
Рафаэль Дудамель
Статистика
Рафаэль Дудамель - статистика
Некакса
Венесуэла
7 января 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Сантос Лагуна
1 : 0
02.11.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Некакса
1 : 1
24.10.2026
Хуарес
Статистика по турнирам
Мексика. Лига МХ 2026
Мексика. Лига МХ 2026/2027
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Кубок Америки 2016
Команда
И
В
П
Н
Некакса
17
5
9
3
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Крус Асуль
4 : 1
27.04.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Некакса
0 : 0
23.04.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Некакса
1 : 1
19.04.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
3 : 1
12.04.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 13 тур
Некакса
2 : 1
04.04.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 12 тур
Некакса
3 : 0
21.03.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 11 тур
Пуэбла
0 : 0
14.03.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 10 тур
Некакса
0 : 1
07.03.2026
Пумас
Мексика. Лига МХ, 9 тур
Пачука
2 : 1
04.03.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 8 тур
Леон
2 : 1
01.03.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Некакса
0 : 3
22.02.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 6 тур
Хуарес
1 : 2
15.02.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 5 тур
Некакса
4 : 1
07.02.2026
Атлетико Сан-Луис
Мексика. Лига МХ, 4 тур
Америка
2 : 0
01.02.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Некакса
0 : 1
18.01.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Некакса
0 : 2
14.01.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1 тур
Сантос Лагуна
1 : 3
11.01.2026
Некакса
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