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    Димитриос Элефтеропулос

    Тренер
    Имя Димитриос
    Фамилия Элефтеропулос
    Команда Верия
    Гражданство Греция
    Дата рождения 7 августа 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Верия 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.06.2022 Верия 1 : 2 ПАС Ламия
    18.06.2022 ПАС Ламия 1 : 1 Верия
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