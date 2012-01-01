Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2011/2012 Чемпионат России. Финальный этап 1992