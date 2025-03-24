Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015