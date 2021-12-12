Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вегард Хансен - статистика

Мьёндален
Норвегия
8 августа 1969 (57)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Мьёндален
30
4
16
10
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Одд
2 : 2
31.10.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мьёндален
5 : 0
27.10.2021
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
1 : 0
24.10.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Хаугесунд
7 : 0
17.10.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Мьёндален
1 : 1
03.10.2021
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
3 : 1
26.09.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Мьёндален
1 : 1
19.09.2021
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Мольде
4 : 0
12.09.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мьёндален
1 : 2
28.08.2021
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стабек
1 : 1
21.08.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Мьёндален
1 : 2
15.08.2021
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мьёндален
2 : 3
08.08.2021
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Мьёндален
1 : 2
28.07.2021
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
21.07.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Бранн
1 : 1
18.07.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мьёндален
3 : 0
10.07.2021
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Лиллестрем
2 : 1
04.07.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Мьёндален
1 : 2
01.07.2021
Одд
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Кристиансунд
1 : 1
24.06.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Мьёндален
1 : 1
20.06.2021
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Буде-Глимт
2 : 0
13.06.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Мьёндален
0 : 0
30.05.2021
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Викинг
2 : 1
27.05.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мьёндален
1 : 1
24.05.2021
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сандефьорд
0 : 3
16.05.2021
Мьёндален
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+